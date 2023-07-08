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Сюжет:

Командование ВСУ заявило об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Украинский полковник Яндульский признал неспособность ВСУ пробить линию обороны ВС России
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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Украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов из-за сильной подготовки Вооруженных сил РФ. Об этом заявил полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera от 7 июля.

Вместе с тем еще один высокопоставленный офицер украинской военной разведки в Краматорске заявил, что Украина не была готова к такому эффективному ведению боев от российской стороны. Он отметил, что минные поля ВС РФ огромны.

«Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», — пожаловался журналисту Яндульский.

На фоне этого первый обратился к странам-союзникам и попросил их активно поставлять боеприпасы в увеличенном объеме, так как, по его мнению, только это поможет Киеву одержать победу.

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Ранее, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. Он подчеркнул, что в плане контрнаступления они действуют «очень осторожно».

Также в этот день глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем многие ожидали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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