Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем многие ожидали, заявил 30 июня глава комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в Национальном пресс-клубе.

«Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от шести до десяти недель, будет очень сложным и очень долгим и очень и очень кровавым. Ни у кого здесь иллюзий быть не должно», — отметил он, отвечая на вопрос о продвижении украинского контрнаступления.

Милли добавил, что его не удивили медленные темпы продвижения украинской армии, поскольку «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи».

Также он пояснил, что именно США подразумевает под победой Киева в конфликте. По его словам, это суверенная Украина с территорией в полном составе.

В этот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил в интервью The Washington Post, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении. Он указал на то, что это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки.

Ранее, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN признал, что Украина сталкивается с трудностями при контрнаступлении. Он подчеркнул, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону», что мешает продвижению украинской армии.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.