Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

По его словам, украинское контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев», также он отметил его сложность и «непростую местность», однако у киевских властей «есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом».

Блинкен также подчеркнул, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону», что тоже мешает контрнаступлению.

«Но вне зависимости от этого они (ВСУ. — Ред.) идут вперед. У них есть четкий план, и они его придерживаются», — заключил он.

Ранее в этот же день украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) были переоценены. Он признал, что российские военные выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

23 июня газета The Times написала о том, что украинские военные оказались в непростой ситуации на фоне завышенных ожиданий от контрнаступления. Тот факт, что любая неудача ВСУ вызывает большой ажиотаж, негативно сказывается на мотивации служащих. В тот же день газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло быстрых прорывов. При этом власти США всё еще надеются, что ВСУ смогут получить преимущество.

Накануне CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как рассчитывали страны Запада. Один из источников телеканала упомянул, что контрнаступление находится на ранней стадии. США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

