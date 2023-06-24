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The Times узнала о разочаровании ВСУ из-за ожиданий от контрнаступления

The Times: военные Украины разочарованы из-за ожиданий от контрнаступления, возложенных на них
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Фото: REUTERS/Stringer
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Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с завышенными ожидания на фоне контрнаступления. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила газета The Times.

Один из военных по имени Ильяр объяснил, что наступательные операции не оправдали многих надежд. По его словам, это произошло в том числе из-за неверного понимания ситуации.

«Люди <...> говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнемся», — поделился собеседник издания.

Он подчеркнул, что любая неудача ВСУ вызывает большой ажиотаж, который злит самих военных.

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В этот же день постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление является самоубийственным для Украины. По словам дипломата, оно уже стоило десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».

Ранее, 23 июня, газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло быстрых прорывов. При этом власти США всё еще надеются, что ВСУ смогут получить преимущество.

Накануне CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как рассчитывали страны Запада. Один из источников телеканала упомянул, что контрнаступление находится на ранней стадии. США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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