Ожидания в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) были переоценены. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в воскресенье, 25 июня.

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», — отметил Резников.

Он указал на то, что во время боевых действий существуют «разные обстоятельства и разные препятствия». Резников назвал нынешние маневры украинской армии «своего рода подготовительной операцией», признав, что российские военные выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

Ранее, 23 июня, газета The Times написала о том, что украинские военные оказались в непростой ситуации на фоне завышенных ожиданий от контрнаступления. Тот факт, что любая неудача ВСУ вызывает большой ажиотаж, негативно сказывается на мотивации служащих. В тот же день газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло быстрых прорывов. При этом власти США всё еще надеются, что ВСУ смогут получить преимущество.

22 июня CNN привела слова источника о том, что наступательная операция Украины находится на ранней стадии. В связи с этим США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.