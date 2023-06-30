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Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины

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Фото: REUTERS/Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, опубликованном 30 июня.

«Это меня бесит. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью», — сказал он.

Залужный также посетовал на нехватку различных видов вооружений и отметил, что страны Запада не начали бы наступление, не имея превосходство в воздухе.

«Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — сказал главком ВСУ.

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Ранее, 25 июня, глава украинского минобороны Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по поводу хода контрнаступления ВСУ. Как отметил Резников, поднимался вопрос усиления боевого потенциала армии, также обсуждались следующие шаги по укреплению вооруженных сил.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

Днем ранее телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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