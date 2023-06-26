Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
Интернет и технологии
Россияне смогут получать разряды и звания по компьютерному спорту
Спорт
Женская сборная Бельгии впервые выиграла чемпионат Европы по баскетболу
Мир
В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Мир
Береговая охрана США начала расследование трагедии с батискафом
Общество
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию
Мир
Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона контрнаступление ВСУ
Спорт
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск теннисистов РФ снизили до $500 тыс.
Мир
Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок дальнобойного оружия
Авто
Более 40% россиян ищут подержанные автомобили дороже 500 тыс. рублей
Мир
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще пяти областях Украины
Мир
Госсекретарь США Блинкен признал трудности в контрнаступлении Украины
Происшествия
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли женщина и ребенок
Сюжет:

Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона контрнаступление ВСУ

Глава минобороны Украины Резников заявил, что обсудил с Остином украинское наступление
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава украинского минобороны Алексей Резников 25 июня провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по поводу хода контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Провел разговор по телефону с моим другом и коллегой министром обороны США Ллойдом Остином», — написал глава минобороны Украины в соцсетях.

Как отметил Резников, поднимался вопрос усиления боевого потенциала ВСУ. Также обсуждались следующие шаги по укреплению ВСУ.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Ранее, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

Накануне CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

21 июня комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

9 июня министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

Также газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023