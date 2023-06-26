Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона контрнаступление ВСУ

Глава украинского минобороны Алексей Резников 25 июня провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по поводу хода контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Провел разговор по телефону с моим другом и коллегой министром обороны США Ллойдом Остином», — написал глава минобороны Украины в соцсетях.

Как отметил Резников, поднимался вопрос усиления боевого потенциала ВСУ. Также обсуждались следующие шаги по укреплению ВСУ.

Ранее, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США не намерены давать оценку ходу контрнаступления Украины.

Накануне CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

21 июня комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

9 июня министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

Также газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления ВСУ.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.