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В Белом доме отказались комментировать наступательные операции Украины

В Белом доме отказались уточнить, обеспокоены ли США ходом контрнаступления Украины
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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США не намерены давать оценку ходу контрнаступлению Украины. Такую позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга 23 июня.

«Я, разумеется, не буду говорить об украинских наступательных операциях, им лучше самим это делать <...> Нам всем следует признать, что боевые действия могут быть непредсказуемы, а ваши планы могут идти не так, как вы ожидали», — сказал он.

По словам Кирби, в настоящий момент Вашингтон сосредоточен на военных поставках Киеву, которые могли бы увеличить шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех.

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Ранее в этот день газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов. При этом американские власти надеются, что после обучения на Западе служащие ВСУ смогут получить преимущество.

22 июня CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада. Один из собеседников телеканала упомянул, что контрнаступление находится на ранней стадии. США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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