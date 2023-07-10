ЕК поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов от США

Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. Об этом заявила 10 июля в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали.

Она отметила, что ЕК в курсе поставки такого рода вооружения в рамках нового пакета помощи Украине от Соединенных Штатов, однако это решение является их внутренним делом.

«Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и самой Украиной. Но в целом мы поддерживаем предоставление боеприпасов Украине для самообороны», — сообщила Массрали на брифинге.

Представитель ЕК добавила, что Евросоюз и сам имеет довольно объемную программу сотрудничества с Украиной.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее в этот день отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Дипломат заявила, что стороны не должны «подливать масло в огонь» во избежание эскалации.

В то же время 9 июля выяснилось, что власти нескольких государств в составе НАТО подвергли критике решение Вашингтона. Против этого выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

В США также наблюдаются разногласия из-за предстоящей поставки: 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.