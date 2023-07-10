МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине

Гуманитарные проблемы в зоне конфликта могут образоваться вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине. Такое заявление 10 июля сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

«Решение Соединенных Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», — цитирует ее ТАСС.

Как подчеркнула Мао Нин, Пекин считает, что переговоры являются единственным реальным способом выйти из кризиса вокруг Украины. Дипломат отметила, что стороны не должны «подливать масло в огонь» во избежание эскалации.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин 9 июля заявил, что американские власти решили поставлять Киеву кассетные боеприпасы на фоне необходимости в ликвидации своих запасов. Он обратил внимание на то, что срок годности многих боеприпасов на складах истекает.

В то же время выяснилось, что власти нескольких государств в составе НАТО подвергли критике решение Вашингтона. Против этого выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

В США также наблюдаются разногласия из-за предстоящей поставки: 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Днем ранее стало известно, что США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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