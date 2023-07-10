В Китае объяснили передачу США Украине кассетных боеприпасов

Американские власти приняли решение о поставках кассетных боеприпасов Украине ввиду необходимости ликвидировать собственные запасы. Соответствующее заявление 9 июля сделал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье Global Times.

Он подчеркнул, что срок годности многих боеприпасов на складах с кассетными боеприпасами истекает.

«Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу. Так что дело в необходимости истощить запасы», — написал обозреватель.

Чжунпин отметил, что США разработали кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны, а после накопили их в огромном количестве, однако у Вашингтона нет целей с применением эти боеприпасов.

Белый дом принял такое решение, не обращая внимание на большие жертвы среди мирных жителей в будущем, заключил эксперт.

Ранее в этот день стало известно, что власти ряда стран, входящих в НАТО, раскритиковали решение Вашингтона отправить кассетные боеприпасы на Украину. Так, против выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

В США также наблюдаются разногласия из-за предстоящей поставки: 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Кроме того, 8 июля 19 членов палаты представителей конгресса США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов. Они отметили, что объявление Белого дома противоречит ограничениям конгресса на передачу этого оружия.

7 июля стало известно, что США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.