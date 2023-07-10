Реклама
Прямой эфир
Мир
Евродепутат от ФРГ указал на «зияющие пробелы в компетенциях» Бербок
Мир
В Китае объяснили передачу США Украине кассетных боеприпасов
Экономика
Сбер распространит GigaChat на взаимодействие с клиентами
Мир
Предстоящий саммит группы БРИКС рассмотрит вопрос ее расширения
Мир
Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала
Мир
Более 300 человек пропали без вести у Канарских островов
Спорт
Теннисистка Свентек впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Мир
FT узнала о планах НАТО объявить о масштабном соглашении по поддержке Киева
Мир
Экс-советник Кучмы высмеял планы Зеленского на членство Украины в НАТО
Общество
Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
Общество
Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра
Мир
В минфине США заявили о сохраняющемся риске наступления рецессии

В Китае объяснили передачу США Украине кассетных боеприпасов

Global Times: США поставят кассетные боеприпасы Киеву, так как не хотят их утилизировать
0
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти приняли решение о поставках кассетных боеприпасов Украине ввиду необходимости ликвидировать собственные запасы. Соответствующее заявление 9 июля сделал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье Global Times.

Он подчеркнул, что срок годности многих боеприпасов на складах с кассетными боеприпасами истекает.

«Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу. Так что дело в необходимости истощить запасы», — написал обозреватель.

Чжунпин отметил, что США разработали кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны, а после накопили их в огромном количестве, однако у Вашингтона нет целей с применением эти боеприпасов.

Белый дом принял такое решение, не обращая внимание на большие жертвы среди мирных жителей в будущем, заключил эксперт.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее в этот день стало известно, что власти ряда стран, входящих в НАТО, раскритиковали решение Вашингтона отправить кассетные боеприпасы на Украину. Так, против выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

В США также наблюдаются разногласия из-за предстоящей поставки: 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Кроме того, 8 июля 19 членов палаты представителей конгресса США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов. Они отметили, что объявление Белого дома противоречит ограничениям конгресса на передачу этого оружия.

7 июля стало известно, что США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023