Кассетный пас: Киев ссорит Лондон и Вашингтон перед саммитом НАТО

Встреча британского премьера с президентом США , состоявшаяся 10 июля, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, должна была продемонстрировать: страны привержены трансатлантическому единству , а «особые отношения» Лондона и Вашингтона не подлежат сомнению. Однако несогласие Соединенного Королевства с решением Штатов отправить Киеву кассетные боеприпасы и разночтения по поддержке Украины показали, что единство исторических союзников не столь однозначно . Эксперты полагают, что от «особых отношений» Британии и США уже практически не осталось и следа. О том, способен ли украинский конфликт рассорить Лондон и Вашингтон и как сейчас обстоят дела в американо-британских отношениях, — в материале «Известий».

Отношения «прочные, как скала»

Президент США Джо Байден прибыл в Лондон , где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III.

Стоит отметить, что британская пресса сразу же ухватилась за двойное нарушение протокола во время встречи американца и королевской особы . Так, во время осмотра Королевской гвардии в Виндзорском замке Байден шел, сильно опережая монарха, хотя протокол заранее предупредил о том, что так делать нельзя, пишут британские СМИ. Еще одним грубым нарушением стало то, как Байден во время приветствия похлопал Карла III по спине.

Что же касается встречи на Даунинг-стрит, то она стала шестой с тех пор, как Сунак возглавил правительство Великобритании, и явно должна была подчеркнуть единство двух стран. После 40-минутной встречи в резиденции британского премьер-министра оба лидера предстали перед камерами в саду на Даунинг-стрит в подчеркнуто теплой атмосфере. Байден гордо заявил, что отношения Вашингтона и Лондона «прочны, как скала» , добавив, что не может себе представить более близкого друга и союзника, чем Риши Сунак. Британский премьер, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества и «продолжение диалога» .

Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне Фото: REUTERS/Hollie Adams

Однако скрыть противоречия двух стран так и не удалось — столь радушный прием американского лидера проходил на фоне скандала . В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Лондон публично заявил, что не поддерживает решение Вашингтона направить Украине кассетные боеприпасы . В США сообщили, что Украина получит снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 «Paladin» и буксируемых гаубиц М777. Еще до визита Байдена Риши Сунак четко дал понять, что его страна не последует примеру американцев и не станет нарушать международную Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов . В канцелярии британского премьера отметили, что «каждая страна должна сама принимать решение». В прессе даже заговорили о расколе союзников по вопросу поддержки Украины, однако в Белом доме поспешили успокоить, что это, мол, не так и никакого разлада в рядах НАТО нет.

Впрочем, украинская тема всё же вносит разлад в отношения США и Британии. В коммюнике, принятом по итогам встречи Байдена и Сунака, говорится, что лидеры одобрили дальнейшую поддержку Украины, но в документе не оказалось ни слова о перспективах членства страны в альянсе . В этом кроется одно из серьезнейших противоречий США и Великобритании. Как отмечала газета The Guardian, у стран разные взгляды на Украину и в целом на развитие этого конфликта . «Речь идет об условиях, определяющих путь будущего членства Украины в НАТО, и о гарантиях безопасности, которые Владимир Зеленский должен предоставить альянсу государств в промежуточный период. А за этим стоят вопросы об эскалации и будущих отношениях НАТО с Россией», — пишет The Guardian.

Стоит вспомнить, что именно Великобритания продвигала идею принятия Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству . Об этом, в частности, заявлял глава МИД страны Джеймс Клеверли. При этом не секрет, что вину за задержки поставок вооружений Украине, особенно истребителей F-16, англичане возлагают на США. По их мнению, это привело к тому, что украинское контрнаступление фактически захлебнулось. Британский политолог Квентин Пил в беседе с «Известиями» заявил, что украинский вопрос стал чуть ли не самым спорным аспектом в отношениях Великобритании и США.

Солдаты ВФУ проходят обучение ведению боевых действий в городских условиях на военной базе на юго-востоке Англии Фото: REUTERS/Henry Nicholls

— Америка и Германия демонстрируют весьма серьезные сомнения в предоставлении Украине членства в НАТО. А британцы в отличие от них более склонны идти вперед . Однако англичане и американцы всегда были очень близки по вопросам НАТО. Теперь интересно понять, будет ли так по-прежнему, — отметил британец.

После британской столицы американский лидер направится в Вильнюс, где 11–12 июля будет проходить саммит альянса.

«Особые отношения» уже не те

В последнее время во взаимоотношениях США и Великобритании назрели и другие противоречия . Так, в конце июня стало известно, что Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО . По одной из версий, так глава Белого дома наказал Лондон за то, что тот заявил об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона . Некоторые депутаты-консерваторы посчитали такой жест «свидетельством антианглийской предвзятости Байдена».

Не радует англичан и то, что американцы не спешат делиться новейшими технологиями, которые могли бы помочь обновиться британскому ВПК и обеспечить большую безопасность. В марте даже появилась информация, что Соединенное Королевство вместе с Австралией просят администрацию Байдена ослабить ограничения на обмен военными технологиями и информацией между странами. Однако пока, судя по всему, в Белом доме остаются непреклонны.

Впервые понятие «особые отношения» прозвучали в знаменитой Фултонской речи премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля . Тогда он призвал «братскую ассоциацию англоговорящих народов» объединиться перед лицом Советского Союза. Расцвет «особых отношений» пришелся на период холодной войны, а в годы премьерства Маргарет Тэтчер (1979–1990) их даже называли «экстраординарными».

Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa USA

Сегодня же «особые отношения» переживают кризис . По мнению Киры Годованюк, ведущего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН, «особые отношения» были серьезно дискредитированы еще при премьер-министре Тони Блэре (1997–2007), когда Британия поддержала противоречившее международному праву вторжение США в Ирак. В дальнейшем Великобритания пыталась отойти от покровительства США. Как отмечает Годованюк, словосочетание «особые отношения» при премьер-министре Дэвиде Кэмероне (2010–2016) было даже табуировано. Ситуацию изменил Brexit . После выхода страны из Евросоюза Лондону потребовались новые союзники. Особенно важно было выстроить отношения с США.

— Великобритания чувствует себя более уязвимой после Brexit. Сейчас она делает ставку в первую очередь на США, и альтернативы у нее практически не остается . Поэтому ей в большей степени приходится играть по американским правилам. Британский истеблишмент это осознает, — заметила эксперт.