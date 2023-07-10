Кассетный пас: Киев ссорит Лондон и Вашингтон перед саммитом НАТО
Встреча британского премьера с президентом США, состоявшаяся 10 июля, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, должна была продемонстрировать: страны привержены трансатлантическому единству, а «особые отношения» Лондона и Вашингтона не подлежат сомнению. Однако несогласие Соединенного Королевства с решением Штатов отправить Киеву кассетные боеприпасы и разночтения по поддержке Украины показали, что единство исторических союзников не столь однозначно. Эксперты полагают, что от «особых отношений» Британии и США уже практически не осталось и следа. О том, способен ли украинский конфликт рассорить Лондон и Вашингтон и как сейчас обстоят дела в американо-британских отношениях, — в материале «Известий».
Отношения «прочные, как скала»
Президент США Джо Байден прибыл в Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III.
Стоит отметить, что британская пресса сразу же ухватилась за двойное нарушение протокола во время встречи американца и королевской особы. Так, во время осмотра Королевской гвардии в Виндзорском замке Байден шел, сильно опережая монарха, хотя протокол заранее предупредил о том, что так делать нельзя, пишут британские СМИ. Еще одним грубым нарушением стало то, как Байден во время приветствия похлопал Карла III по спине.
Что же касается встречи на Даунинг-стрит, то она стала шестой с тех пор, как Сунак возглавил правительство Великобритании, и явно должна была подчеркнуть единство двух стран. После 40-минутной встречи в резиденции британского премьер-министра оба лидера предстали перед камерами в саду на Даунинг-стрит в подчеркнуто теплой атмосфере. Байден гордо заявил, что отношения Вашингтона и Лондона «прочны, как скала», добавив, что не может себе представить более близкого друга и союзника, чем Риши Сунак. Британский премьер, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества и «продолжение диалога».
Президент США Джо Байден встречается с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне
Однако скрыть противоречия двух стран так и не удалось — столь радушный прием американского лидера проходил на фоне скандала. В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Лондон публично заявил, что не поддерживает решение Вашингтона направить Украине кассетные боеприпасы. В США сообщили, что Украина получит снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 «Paladin» и буксируемых гаубиц М777. Еще до визита Байдена Риши Сунак четко дал понять, что его страна не последует примеру американцев и не станет нарушать международную Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. В канцелярии британского премьера отметили, что «каждая страна должна сама принимать решение». В прессе даже заговорили о расколе союзников по вопросу поддержки Украины, однако в Белом доме поспешили успокоить, что это, мол, не так и никакого разлада в рядах НАТО нет.
Впрочем, украинская тема всё же вносит разлад в отношения США и Британии. В коммюнике, принятом по итогам встречи Байдена и Сунака, говорится, что лидеры одобрили дальнейшую поддержку Украины, но в документе не оказалось ни слова о перспективах членства страны в альянсе. В этом кроется одно из серьезнейших противоречий США и Великобритании. Как отмечала газета The Guardian, у стран разные взгляды на Украину и в целом на развитие этого конфликта. «Речь идет об условиях, определяющих путь будущего членства Украины в НАТО, и о гарантиях безопасности, которые Владимир Зеленский должен предоставить альянсу государств в промежуточный период. А за этим стоят вопросы об эскалации и будущих отношениях НАТО с Россией», — пишет The Guardian.
Стоит вспомнить, что именно Великобритания продвигала идею принятия Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству. Об этом, в частности, заявлял глава МИД страны Джеймс Клеверли. При этом не секрет, что вину за задержки поставок вооружений Украине, особенно истребителей F-16, англичане возлагают на США. По их мнению, это привело к тому, что украинское контрнаступление фактически захлебнулось. Британский политолог Квентин Пил в беседе с «Известиями» заявил, что украинский вопрос стал чуть ли не самым спорным аспектом в отношениях Великобритании и США.
Солдаты ВФУ проходят обучение ведению боевых действий в городских условиях на военной базе на юго-востоке Англии
— Америка и Германия демонстрируют весьма серьезные сомнения в предоставлении Украине членства в НАТО. А британцы в отличие от них более склонны идти вперед. Однако англичане и американцы всегда были очень близки по вопросам НАТО. Теперь интересно понять, будет ли так по-прежнему, — отметил британец.
После британской столицы американский лидер направится в Вильнюс, где 11–12 июля будет проходить саммит альянса.
«Особые отношения» уже не те
В последнее время во взаимоотношениях США и Великобритании назрели и другие противоречия. Так, в конце июня стало известно, что Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. По одной из версий, так глава Белого дома наказал Лондон за то, что тот заявил об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Некоторые депутаты-консерваторы посчитали такой жест «свидетельством антианглийской предвзятости Байдена».
Не радует англичан и то, что американцы не спешат делиться новейшими технологиями, которые могли бы помочь обновиться британскому ВПК и обеспечить большую безопасность. В марте даже появилась информация, что Соединенное Королевство вместе с Австралией просят администрацию Байдена ослабить ограничения на обмен военными технологиями и информацией между странами. Однако пока, судя по всему, в Белом доме остаются непреклонны.
Впервые понятие «особые отношения» прозвучали в знаменитой Фултонской речи премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Тогда он призвал «братскую ассоциацию англоговорящих народов» объединиться перед лицом Советского Союза. Расцвет «особых отношений» пришелся на период холодной войны, а в годы премьерства Маргарет Тэтчер (1979–1990) их даже называли «экстраординарными».
Сегодня же «особые отношения» переживают кризис. По мнению Киры Годованюк, ведущего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН, «особые отношения» были серьезно дискредитированы еще при премьер-министре Тони Блэре (1997–2007), когда Британия поддержала противоречившее международному праву вторжение США в Ирак. В дальнейшем Великобритания пыталась отойти от покровительства США. Как отмечает Годованюк, словосочетание «особые отношения» при премьер-министре Дэвиде Кэмероне (2010–2016) было даже табуировано. Ситуацию изменил Brexit. После выхода страны из Евросоюза Лондону потребовались новые союзники. Особенно важно было выстроить отношения с США.
— Великобритания чувствует себя более уязвимой после Brexit. Сейчас она делает ставку в первую очередь на США, и альтернативы у нее практически не остается. Поэтому ей в большей степени приходится играть по американским правилам. Британский истеблишмент это осознает, — заметила эксперт.
Этого же мнения придерживается и Квентин Пил. По его словам, «британцы любят называть отношения с США особыми, но американцы не идут на особые отношения». Он отмечает, что Риши Сунак больше «прореспубликанский» чем «продемократический» премьер-министр. По его словам, он стремится к хорошим отношениям с США, но ему недостаточно комфортно с Джо Байденом, поскольку демократам гораздо ближе взгляды Лейбористкой партии. По мнению Пила, Байден ждет, чтобы на следующих выборах победу одержали именно последние.