В МИДе назвали шагом к эскалации решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта. Такое мнение 14 июля озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, у мировых стран не должно остаться сомнений в вовлеченности США и их евроатлантических союзников после заявления французского лидера о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было спланировано с участием НАТО.

«Жизнь и здоровье многих тысяч людей становятся разменной монетой при реализации странами коллективного Запада собственных политических интересов», — приводятся слова Захаровой в сообщении дипведомства.

Она подчеркнула, что Москва категорически не приемлет позицию Запада, согласно которой военная помощь Украине приблизит политико-дипломатическое урегулирование.

«Они (западные страны. — Ред.) просто не заинтересованы в завершении военных действий, а, напротив, извлекают свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве», — отметила Захарова.

Дипломат также указала на то, что Североатлантический альянс ведет гибридную войну против РФ и в качестве инструмента использует киевский режим, передавая вооружение и обучая боевиков, дополняя это санкциями в отношении РФ и ее стран-партнеров. Так, цель Соединенных Штатов и сателлитов — «стратегически поразить» Россию и сохранить доминирование на мировой арене.

Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия ранее, 11 июля. По словам Макрона, Франция придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

В свою очередь, лидер французской партии правых взглядов «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала это решение безответственным шагом. Она подчеркнула, что поставка вооружений, которые могут быть использованы для удара по «третьей стране», могут повлечь за собой третью мировую войну.

Поставки ракет SCALP Киеву раскритиковали и другие политики Франции. Так, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием решение Макрона.

В свою очередь, в посольстве РФ в Париже отметили, что Франция должна осознавать ответственность за поставки Украине ракет SCALP. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.