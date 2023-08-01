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ВСУ обстреляли пассажирский автобус в ДНР кассетными боеприпасами

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Пассажирский автобус попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 1 августа, сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в своем Telegram-канале.

Автобус следовал по маршруту Макеевка — Ясиноватая. Сейчас движение по данному маршруту остановлено.

По словам Ключарова, автобус получил повреждения кассетными боеприпасами.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву в рамках военной помощи. Позднее, 20 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

Использование такого вида вооружения запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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