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Шойгу назвал военным преступлением решение США передать Украине кассетные боеприпасы

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Фото: U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал военным преступлением решение Соединенных Штатов Америки включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы. Такое заявление он сделал в среду, 9 августа, на заседании коллегии российского оборонного ведомства.

По его словам, США «неуклонно повышают ставки», добиваясь от союзников поставок всё более дальнобойного и смертоносного оружия.

«В условиях нарастающего у вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», — указал министр.

Шойгу напомнил, что в мае Киеву были поставлены авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow, а в настоящее время страны Североатлантического альянса активно прорабатывают вопрос о передаче Украине истребителей F-16.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

7 августа врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о росте числа жертв среди мирного населения по мере применения киевским режимом кассетных боеприпасов.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов. 13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

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