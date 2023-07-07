Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

Пентагон в пятницу, 7 июля, объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил на брифинге, что в него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.

Пакет оценивается в $800 млн.

Ранее в этот день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите блока в Вильнюсе 11–12 июля утвердят многолетний пакет помощи Украины, который позволит ей приблизиться к членству в альянсе.

Также 7 июля стало известно, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. По словам чешского премьер-министра Петра Фиалы, республика будет и далее активно помогать Украине во всех сферах, в том числе и оборонной.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и далее может рассчитывать на поддержку со стороны республики. По его словам, предстоящий июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует поддержку Киеву, которая также будет выражена финансово в размере €500 млн, в том числе €5 млн со стороны чешского государства.

6 июля минобороны Финляндии сообщило, что страна передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдет зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.