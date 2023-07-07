Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил 7 июля журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в республику с визитом.



По словам чешского премьер-министра, республика будет и далее активно помогать Украине во всех сферах, в том числе и оборонной.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и далее может рассчитывать на поддержку со стороны республики. По его словам, предстоящий июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует поддержку Киеву, которая также будет выражена финансово в размере €500 млн, в том числе €5 млн со стороны чешского государства.



Ранее, 6 июля, минобороны Финляндии сообщило, что страна передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдет зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.



В тот же день агентство Reuters сообщило, что 7 июля администрация США объявит об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Ожидается, что стоимость пакета превысит $500 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.