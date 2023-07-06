Финляндия направит Украине очередной пакет военной помощи

Финляндия передаст Украине 17-й пакет военной помощи. Об этом 6 июля сообщило министерство обороны Финляндии на своем сайте.

В поставку войдет зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакеты оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Исход <специальной военной операции> определит порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии», — заявил министр обороны Антти Хакканен.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что 7 июля администрация США объявит 7 июля об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Ожидается, что стоимость пакета превысит $500 млн.

4 июля сообщалось, что власти Германии в первом полугодии 2023 года разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд, что автоматически сделало Украину его крупнейшим получателем. По словам статс-секретаря министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ Свена Гигольда, эти данные «демонстрируют продолжающуюся поддержку Украины со стороны Германии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.