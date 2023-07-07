Президент Чехии заверил Украину в дальнейшей поддержке

Украина и дальше может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Чехии. Об этом 6 июля заявил в четверг вечером чешский президент Петр Павел.

«Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с прибывшим в Прагу украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам чешского президента, общая помощь украинскому государству составила в общей сумме примерно 45 млрд крон (около $2 млрд). Приведя эти цифры, он объединил всю помощь, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, а также отдельные граждане Чехии.

«Мы предоставили в целом 676 единиц тяжелой техники и (средств. — Ред.) ПВО, 4,2 млн единиц среднекалиберных и крупнокалиберный боеприпасов или, например, 380 тыс. артиллерийских снарядов. Чешское правительство предоставило 1,5 млрд крон (около €63 млн. — Ред.) на гуманитарную помощь», — сказал чешский лидер.

По его словам, предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, зафиксирует поддержку Киеву, которая также будет выражена финансово в размере €500 млн, в том числе €5 млн со стороны чешского государства.

«В интересах Чехии, чтобы Украина, когда война закончится, начала переговоры о вступлении в НАТО», — подчеркнул Павел, отметив, что страна постарается договориться о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца 2023 года.

Чешский президент сообщил, что на следующей неделе делегация чешских экспертов посетит Украину, где они обсудят возможности расширения дальнейшего сотрудничества с украинским государством. Также он отметил, что действующий украинский лидер стал первым за последние 14 лет президентом Украины, который посетил Чехию.

Ранее в этот день минобороны Финляндии сообщило, что страна передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдет зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

Также в этот день агентство Reuters сообщило, что 7 июля администрация США объявит об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Ожидается, что стоимость пакета превысит $500 млн.

4 июля сообщалось, что власти Германии в первом полугодии 2023 года разрешили поставить Киеву оружие на €1,65 млрд, что автоматически сделало Украину его крупнейшим получателем. По словам статс-секретаря министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ Свена Гигольда, эти данные «демонстрируют продолжающуюся поддержку Украины со стороны Германии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.