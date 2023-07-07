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Страны НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины на саммите в июле

Генсек НАТО Столтенберг: на саммите в июле НАТО утвердит многолетнуюю подержку Украины
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Лидеры стран НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 июля.

«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Будет принят пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Мы согласуем многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие Вооруженных сил Украины с НАТО», — сказал он в ходе пресс-конференции в преддверии саммита военно-политического блока.

Он подчеркнул, что на предстоящей встрече в Вильнюсе будет создан совет Украина – НАТО, а страны-участницы подтвердят, что Киев присоединиться к альянсу.

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5 июля военно-политический блок подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое его заседание на уровне глав государств состоится на саммите 12 июля.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящая встреча альянса не удовлетворит ожидания украинского общества. Он отметил, что знает: «Некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого».

3 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что фактически Киев уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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