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В США демократы осудили решение поставить Украине кассетные боеприпасы

NYT: ряд демократов США осуждают решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Группа демократов не одобрила решение президента США Джо Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила газета The New York Times.

Как отметила обозреватель Карун Демирчян, некоторые законодатели сочли такой шаг чрезмерно рискованным, лицемерным и несущим репутационные потери.

«Победа Украины — важная победа для демократий во всем мире, но эта победа не может быть достигнута за счет наших американских ценностей и, следовательно, самой демократии», — отметила член Палаты представителей от Пенсильвании Крисси Хулахан.

В свою очередь конгрессвумен и представитель штата Калифорния Сара Джейкобс добавила, что использование кассетных боеприпасов может стать серьезным препятствием на пути к восстановлению Украины. Вместе со своим коллегой Ильханом Омаром она представила законопроект, запрещающий экспорт кассетных снарядов в качестве военной помощи.

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Ранее в этот день американский лидер заявил, что поставка кассетных боеприпасов стала вынужденной мерой из-за сокращения арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это временное решение.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что Киев получит кассетные боеприпасы и «не останется безоружным», пока Вашингтон наращивает производство других снарядов для будущих поставок.

Он подчеркнул, что Украина обязалась применять снаряды «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения и в будущем провести разминирование территорий, на которых использовались кассетные боеприпасы.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против использования кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта.

Применение кассетных снарядов запрещено Конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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