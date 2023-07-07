Слуцкий заявил о последующем за передачей кассетных боеприпасов ответе РФ

Россия непременно ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, а также любые поставки военной техники со стороны Запада по-прежнему являются законными целями для Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 7 июля заявил глава комитета ГД по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия, уверен, неминуемо ответит. Любые поставки западной военной техники по-прежнему законные цели для вооруженных сил РФ», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Пакет оценивается в $800 млн.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите блока в Вильнюсе 11–12 июля утвердят многолетний пакет помощи Украине, который позволит ей приблизиться к членству в альянсе.

7 июля стало известно, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. По словам чешского премьер-министра Петра Фиалы, республика будет и далее активно помогать Украине во всех сферах, в том числе и оборонной.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и далее может рассчитывать на поддержку со стороны республики. По его словам, предстоящий июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует поддержку Киеву, которая также будет выражена финансово в размере €500 млн, в том числе €5 млн со стороны чешского государства.

6 июля минобороны Финляндии сообщило, что страна передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдут зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.