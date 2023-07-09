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Депутат ЕП предрек жертвы среди украинцев из-за кассетных боеприпасов

Депутат ЕП Уоллес: от кассетных боеприпасов будут гибнуть простые украинцы
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Передача Киеву кассетных боеприпасов приведет к огромным потерям среди мирных граждан Украины. Об этом в субботу, 8 июля, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Отправка большего количества кассетных бомб <...> принесет украинцам больше страданий, чем кому-либо еще», — написал он в своем Twitter.

Также Уоллес добавил, что ООН следует уделить больше внимания этой чрезвычайно опасной ситуации и принять меры.

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Ранее в этот день французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента страны Эммануэля Макрона по поставкам Украине кассетных боеприпасов. Он объявил, что Макрон соглашается на бойню и молчит.

Тогда же член палаты представителей США от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, украинская сторона дала гарантии ответственного обращения с поставленным оружием.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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