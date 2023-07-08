Французский политик раскритиковал поставки Киеву кассетных боеприпасов

Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента страны Эммануэля Макрона по поставкам Украине кассетных боеприпасов. Об этом он написал 8 июля в Twitter.

«Оглушительное и постыдное молчание Франции по вопросу чудовищных, незаконных кассетных боеприпасов, которые Соединенные Штаты собираются поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому! Макрон соглашается на бойню и молчит, это ужасно!» — заявил Филиппо.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

8 июля член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум призвала США ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

В тот же день бывший начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннат заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине может спровоцировать раскол среди стран — членов НАТО. По его словам, Вашингтон замотивирован передать Киеву эти боеприпасы для поддержки контрнаступления. Однако за это решение США могут поплатиться ухудшением отношений с союзниками.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.