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Британский экс-генерал допустил раскол НАТО из-за позиции США по кассетным боеприпасам

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Передача кассетных боеприпасов Украине может спровоцировать раскол среди стран — членов НАТО. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил 8 июля бывший начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннат.

По его словам, Вашингтон замотивирован передать Киеву эти боеприпасы для поддержки контрнаступления. Однако за это решение США могут поплатиться ухудшением отношений с союзниками, особенно в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.

«Поэтому я думаю, что передача этих вооружений в ситуации, когда так много стран НАТО их запретили, создает риск в какой-то степени расколоть гармонию внутри НАТО», — отметил Даннат.

Кроме того, экс-начальник генерального штаба сухопутных войск поделился горьким опытом взаимодействия с кассетными боеприпасами.

«Когда я командовал британскими силами и нас направили в Косово в 1999 году, у нас погибли всего двое солдат и оба — из-за неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов НАТО, применять которые тогда всё еще было разрешено», — отметил он.

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7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

8 июля член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум призвала США ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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