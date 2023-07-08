Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Об этом 7 июля заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Выслушивание пустых обещаний о неизменной поддержке со стороны правительства США в обмен на отказ от разумного мирного соглашения с Россией было глупой и дорогостоящей ошибкой для Украины», — написал Дотком в своем аккаунте в Twitter.

Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

В заключение Дотком назвал украинцев «еще одной нацией — жертвой США».

Ранее в этот день президент США Джо Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что США готовы предоставить Зеленскому «безопасность наподобие той, которую предоставили Израилю, если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

До этого, 6 июля, французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен в интервью изданию Stratpol заявил, что мир на Украине может быть достигнут только на условиях России. По его словам, для этого Запад должен принять требования России, которые напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности страны.

Ранее, 1 июля, Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

При этом 23 мая сенатор Совета Федераций РФ Сергей Цеков заявил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий. Но, по словам Цекова, решение Зеленского на этот шаг будет означать лишение западной поддержки.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.