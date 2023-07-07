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Депутат Европарламента назвал возможным мир на Украине только на условиях России

Депутат Европарламента Жювен: мир на Украине возможен только на условиях России
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Мир на Украине может быть достигнут только на условиях России, считает французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен. Такое мнение он выразил в интервью изданию Stratpol 6 июля.

По его словам, решение украинского конфликта мирным путем всё еще возможно, однако для этого Запад должен принять требования России, которые напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности страны.

«Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего, нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России», — отметил он.

Политик выразил убеждение, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Киеву, так и Москве.

При этом Жювен озвучил мнение, что Европейский союз (ЕС) «серьезно ослаблен» для такой несговорчивости из-за энергетического кризиса и влияния санкций, а его экономическая ситуация крайне мрачна.

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1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, поскольку Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, являются российскими землями.

Ранее, 23 мая, сенатор СФ Сергей Цеков отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если украинский президент пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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