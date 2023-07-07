Депутат Европарламента назвал возможным мир на Украине только на условиях России
Мир на Украине может быть достигнут только на условиях России, считает французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен. Такое мнение он выразил в интервью изданию Stratpol 6 июля.
По его словам, решение украинского конфликта мирным путем всё еще возможно, однако для этого Запад должен принять требования России, которые напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности страны.
«Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего, нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России», — отметил он.
Политик выразил убеждение, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Киеву, так и Москве.
При этом Жювен озвучил мнение, что Европейский союз (ЕС) «серьезно ослаблен» для такой несговорчивости из-за энергетического кризиса и влияния санкций, а его экономическая ситуация крайне мрачна.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022 года он назвал контактной линий, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров.
Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, поскольку Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, являются российскими землями.
Ранее, 23 мая, сенатор СФ Сергей Цеков отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если украинский президент пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.
Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.