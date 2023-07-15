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Пленный украинский боевик рассказал о дефиците вооружения в ВСУ на передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские солдаты на передовых позициях не получают никакой военной техники, а их командиры отсиживаются в тылу. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Андрей Демич.

Повестку ему вручили на улице возле магазина, после чего сразу отвезли в военкомат. По словам Демича, в армии отсутствует должная подготовка.

«Полтора месяца нас учили работе с системами ПВО, но в конце учебы просто отправили в батальон стрелками. Чему нас учили нам не пригодилось. Обычные автоматы, есть пару старых пулеметов. Техники западной никакой нет, всё это в тылу, подальше от передовых позиций. Командиры в тылу сидят, просто всех солдат бросают на мясо», — рассказал он на видео, распространенном 15 июля Министерством обороны России.

Демич также рассказал, что от его взвода осталось всего два человека. Он призвал украинских солдат бросать армию и возвращаться к семьям.

Говоря о нахождении в плену, украинский боевик отметил хорошее отношение со стороны российских военнослужащих.

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Украинские солдаты неоднократно рассказывали о плохих условиях в ВСУ. Так, 8 июля пленные боевики рассказали, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается низкий моральный дух, обеспечение находится на нулевом уровне, а командиры относятся к военнослужащим как к расходному материалу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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