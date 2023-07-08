В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается низкий моральный дух, обеспечение находится на нулевом уровне, а командиры относятся к военнослужащим как к расходному материалу. Об этом пленные украинские боевики рассказали в видеороликах, опубликованных 8 июля Минобороны РФ.

По словам Александра Химича, повестку ему вручили на работе, призвали в армию, несмотря на то, что он не служил срочную службу по показаниям здоровья. Мужчину привезли в подвал, где было около 300 человек, и продержали в нем месяц, после чего вывезли на первую линию обороны.

На передовой у военнослужащих было только стрелковое оружие, пулеметы и автоматы. Командиры относились к бойцам плохо, в подразделениях моральный дух был очень низким. Батальон, где служил пленный, нес потери как убитыми, так и взятыми в плен.

Второй пленный Владимир Владынский отметил, что имел противопоказания к военной службе, но его призвали в армию. На линии соприкосновения ему и его сослуживцам выдали стрелковое оружие, автоматы. Боеприпасов было мало. Боевикам не хватало воды, заканчивалась провизия, и стало понятно, что долго они не продержатся.

В итоге их взяли в плен штурмовики Вооруженных сил (ВС) России. Украинским пленным оказали медицинскую помощь.

«Русские штурмовики очень хорошо обучены, нам очень и очень тяжело им противостоять», — заключил он.

Накануне украинский пленный Федор Миранчук отметил, что командиры воевать не умеют и посылают «на мясо» много людей. Украинские подразделения несут серьезные потери.

Другой пленный ВСУ, личность которого не раскрывается, 29 июня посетовал на наплевательское отношение старших командиров к бойцам. По его словам, с обеспечением продовольствия были проблемы: еда была не первой свежести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.