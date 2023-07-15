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СМИ указали на изменение риторики Зеленского из-за проблем в контраступлении ВСУ

Tagesschau: изменение риторики Зеленского говорит о спаде ожиданий от наступления украинской армии
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Украины Владимир Зеленский резко изменил свою риторику, что указывает на спад ожиданий от контрнаступления украинской армии. Об этом сообщил немецкий портал Tagesschau в субботу, 15 июля.

Авторы материала таким образом прокомментировали видеообращение украинского лидера, опубликованное накануне.

«Мы должны очень четко понимать, что российские Вооруженные силы <…> сделают всё возможное, чтобы остановить наших солдат. <…> Поэтому надо быть благодарным за каждый отвоеванный километр и за каждый успех в бою», — заявил Зеленский в этом видеообращении.

Такое резкое изменение тона украинских властей, по мнению аналитиков из ФРГ, говорит о проблемах в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Газета.Ru».

«Заявление свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулись украинские военные в своем наступлении», — отмечается в материале.

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В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Кроме того, Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий. В частности, это наиболее сильно ударит по администрации президента США Джо Байдена и странам НАТО.

Тогда же американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина проиграет в конфликте и потеряет половину территорий.

Ранее в том же месяце кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил об отсутствии шансов у Украины против России. Политик заявил, что у Европы нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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