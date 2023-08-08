CNN сообщил о провале украинского контрнаступления и непробиваемой российской обороне

Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления, сообщил 8 августа CNN со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных чиновников.

Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что США получает неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении. На данный момент это самое сложное время в конфликте, подчеркнул он.

Как отмечено в материале CNN, украинская армия столкнулась с серьезной проблемой в виде непробиваемой российской обороны. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери, из-за чего приходится отступать.

Один из западных дипломатов поделился, что украинская армия не прошла еще даже через первую линию обороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены», — сказал он.

В материале также упоминается, что некоторые политики беспокоятся о том, что неудачи в наступлении украинской армии повлекут за собой обвинения как внутри Украины, так и в ряде западных стран. В результате чего это может привести к расколу.

Ранее, 5 августа, бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что в скором времени контрнаступление ВСУ исчерпает себя. По его словам, речь идет о нескольких неделях. Он указал, что российская сторона учитывает ошибки и учится.

6 августа экс-морпех США Брайан Берлетик отметил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его мнению, российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. Он считает, что ВСУ не дойдут даже до первой линии.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ НАТО перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники. Риттер считает, что альянс разочарован в контрнаступлении, поскольку украинская армия не показала до сих пор никаких значимых успехов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.