В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ НАТО перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которую на поле боя уничтожает российская армия. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в воскресенье, 6 августа.

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — отметил он в эфире YouTube-канала Redacted.

Риттер добавил, что лидеры стран Североатлантического альянса разочарованы ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отсутствия значимых успехов.

По словам бывшего разведчика, это в том числе подтолкнуло альянс «приказать Зеленскому атаковать с большим количеством бронетехники».

В этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, недооценив Россию, Вашингтон пожертвовал всей украинской нацией. Теперь же, по его словам, власти США хотят обвинить Киев в поражении и «убраться восвояси», потому что не желают быть причастными к тотальному провалу на Украине.

5 августа обозреватель Доминик Сансоне написал, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.