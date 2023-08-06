Реклама
Прямой эфир
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Мир
В США указали на отсутствие смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем
Армия
ВС РФ уничтожили около 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Германии призвали Берлин к нейтралитету в конфликте на Украине
Мир
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Мир
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания
Сюжет:

Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ НАТО перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которую на поле боя уничтожает российская армия. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в воскресенье, 6 августа.

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — отметил он в эфире YouTube-канала Redacted.

Риттер добавил, что лидеры стран Североатлантического альянса разочарованы ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отсутствия значимых успехов.

По словам бывшего разведчика, это в том числе подтолкнуло альянс «приказать Зеленскому атаковать с большим количеством бронетехники».

«Наши подразделения не только отбивают атаки, но и сами переходят в контрнаступление»
Владимир Путин рассказал о ходе СВО, африканском партнерстве и контактах с Турцией

В этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, недооценив Россию, Вашингтон пожертвовал всей украинской нацией. Теперь же, по его словам, власти США хотят обвинить Киев в поражении и «убраться восвояси», потому что не желают быть причастными к тотальному провалу на Украине.

5 августа обозреватель Доминик Сансоне написал, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023