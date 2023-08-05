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NI указал на важные победы российских сил на передовой

NI: Россия одерживает важные победы на передовой вопреки контрнаступлению ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Серьезная подготовка российских войск мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. Об этом 4 августа написал обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала The National Interest.

«Российские вооруженные силы продолжают одерживать важные победы, продвигаясь на запад, в результате чего Украина несет большие потери», — указал он.

Как отметил автор статьи, ВСУ не смогут добиться успеха даже с помощью западного оружия. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

По мнению Сансоне, западные СМИ замалчивают успехи ВС РФ в зоне боевых действий и продолжают придерживаться мифа о «непобедимости Украины на поле боя».

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Ранее в этот день экс-разведчик США Скотт Риттер сказал, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков.

2 августа Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

31 июля в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Американский политолог Джон Миршаймер 30 июля указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя.

21 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19Fortyfive о том, что боевики ВСУ сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная — Сватово, несмотря на обилие лесов.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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