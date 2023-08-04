Бывший офицер разведки США заявил о способности России освободить Харьков

У России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков. Такое мнение в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высказал экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Вооруженные силы Украины на грани краха, а резервы, которые есть у России, в сложившейся ситуации могут позволить им легко взять Харьков», — сообщил эксперт 2 августа.

Риттер подчеркнул при этом, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Ранее, 23 июля, полковник Вооруженных Сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого захватит Харьков или Одессу. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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