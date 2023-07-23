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WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении

WSJ: западные страны разочаровались в украинском контрнаступлении
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался, написала 23 июля американская газета The Wall Street Journal.

«Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия — от снарядов до боевых самолетов, — которые необходимы для вытеснения российских войск», — отметил автор публикации Дэниел Майклс.

Российская сторона создала на освобожденной территории минные поля, обширные укрепления. Кроме того, российская военная авиация парализует украинское наступление, подчеркнул он.

С учетом этого Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Как уточняется в материале, опасения американского лидера Джо Байдена, связанные с тем, что затягивание конфликта скажется на его шансах переизбраться на пост президента США, накладываются на значительное снижение ресурсов Европы, необходимых для снабжения Украины.

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Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Он добавил, что российские военные успели укрепить оборону и расставить минные поля, поскольку наступление ВСУ началось позднее, чем рассчитывали в Киеве.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что результатов украинского контрнаступления нет. По его словам, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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