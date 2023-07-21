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Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Результатов украинского контрнаступления нет. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором громко вещали украинские власти. Результатов, во всяком случае пока, нет», — констатировал Путин.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет. Направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт российской армии, по его мнению, также не приносит результатов.

При этом, по замечанию президента, российское командование специальной военной операции действует профессионально. Он отметил, что российские солдаты и офицеры выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически.

Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления
Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО

Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что внутри Украины могут возникнуть конфликты из-за большого количества потерь ВСУ. Он подчеркнул, что руководство Украины посылает в бой «только что выловленных на улице» солдат, которые не имеют должной военной подготовки. По его словам, 20–30% этих солдат погибает в первые дни.

За день до этого, 20 июля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

При этом потери ВСУ наблюдаются и в технике: газета The New York Times 15 июля, ссылаясь на американских и европейских чиновников, написала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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