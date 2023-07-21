В ГД допустили массовые протесты на Украине из-за большого числа потерь в ВСУ

Конфликты внутри Украины возможны из-за большого количества потерь в Вооруженных силах страны. Об этом 21 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на военного медика Вооруженных сил Украины написала, что в рядах украинских военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет.

Водолацкий отметил, что руководство Украины посылает в бой «только что выловленных на улице» солдат, которые не имеют должной военной подготовки.

«И 20–30% этих солдат в первые дни погибает. Это происходит по вине [президента Украины Владимира] Зеленского и его руководства. <…> Уже накипело у людей, критическая масса назревает, и, естественно, она должна как-то проявиться в виде волнений в армии, в гражданском обществе», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

15 июля газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, написала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Отмечается, что среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

В конце июня пленные военнослужащие ВСУ рассказали о плохой подготовке бойцов западными инструкторами и безразличном отношении командиров к солдатам.

Григорий Замиховский сообщил, что ему вручили повестку и забрали в армию, когда он покупал в аптеке лекарства для ребенка. Подготовка проходила в Словении. По его словам, западные инструкторы практически ничему не обучили украинских военнослужащих. Пленный также утверждает, что психологи натаскивали и убеждали украинцев в ненависти к русским и прививали открыто человеконенавистнические идеи. Он, кроме того, указал, что среди военных ВСУ есть много пожилых людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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