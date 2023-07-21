Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 20 июля сообщил, что медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны вызывать удивления.

«На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться», — сказал он в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Как отметил Бернс, у российской армии было несколько месяцев на подготовку минных полей и долговременной обороны. По его словам, ВСУ будет непросто добиться прогресса.

Ранее в этот день отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что боевики ВСУ сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Немецкий портал Tagesschau 15 июля обратил внимание на резкое изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского и его призывы благодарить ВСУ за любые успехи. По мнению аналитиков, такое изменение может быть признаком проблем в ходе контрнаступления.

В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

13 июля американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Он добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий.

До этого, 10 июля, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что зимой украинские войска постигнет поражение. Причинами тому станут большие потери, нехватка снарядов и неспособность Запада снабжать Украину достаточным количеством боеприпасов вовремя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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