Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии

Президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. На эту тему он высказался на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Контрнаступления нет», — заметил белорусский лидер. Путин на это уточнил: «Оно есть, но оно провалилось».

Российский лидер также заметил, что украинскими военными уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что при таком количестве ликвидированной иностранной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Лукашенко также заявил о неприемлемости расчленения Украины. «Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо!» — указал он. Встреча лидеров проходит 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Ранее, 21 июля, сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

В тот же день Путин отмечал, что результатов украинского контрнаступления нет. По его словам, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.