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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Стрельне

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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В Стрельне под Санкт-Петербургом в воскресенье, 23 июля, начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце.

На переговоры лидеры приехали на одном автомобиле. Такие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Как отмечалось, стороны продолжат обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Переговоры продлятся два дня.

Лукашенко прибыл в Россию накануне, 22 июля. Белорусского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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