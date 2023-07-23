Переговоры Путина и Лукашенко начались в Стрельне

В Стрельне под Санкт-Петербургом в воскресенье, 23 июля, начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце.

На переговоры лидеры приехали на одном автомобиле. Такие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Как отмечалось, стороны продолжат обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Переговоры продлятся два дня.

Лукашенко прибыл в Россию накануне, 22 июля. Белорусского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.