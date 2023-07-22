Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург. Об этом 22 июля сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ожидается, что президент России Владимир Путин встретится с Лукашенко 23 июля.

О том, что Путин и Лукашенко проведут встречу, сообщили в Кремле накануне, 21 июля. Там отмечали, что стороны продолжат обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Другие подробности встречи не уточнялись.