Сотрудница ТЦ «Времена года» рассказала о прорыве трубы с горячей водой

В московском торговом центре «Времена года» не сработала сигнализация в момент прорыва трубы с кипятком. Об этом 22 июля рассказала «Известий» сотрудница торгового центра Влада.

По ее словам, никакого оповещения персонала и посетителей центра не было. Сама девушка узнала о ЧП из новостей.

«Сотрудники столпились вокруг эскалаторов и смотрели вниз, увидели, что с минус первого этажа поднимается горячий пар», — отметила она.

Девушка пояснила, что еще 15–20 минут люди не могли понять, что происходит, так как никто ничего не говорил и не объяснял. «Считаю, что это ужас. Не оповестить об этом сотрудников, людей, которые пришли за покупками, — это ужасно», — добавила сотрудница.

Авария с прорывом горячей воды произошла в ТЦ ранее в этот день. В результате четыре человека погибли. Число госпитализированных возросло до девяти. Они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС РФ, причиной аварии стал прорыв внутреннего теплопровода.