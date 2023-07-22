Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в ТЦ «Времена года» в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек в ТЦ «Времена года» на западе Москвы, где 22 июля произошла авария с прорывом горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 22 июля в ТЦ «Времена года» произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате чего от полученных повреждений погибло четыре человека.

Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Также «Известия» показали кадры с места происшествия внутри торгового центра. На них видно, как сотрудники ТЦ убирают воду в залах.

В этот день сообщалось, что число погибших возросло до четырех человек. Все они — сотрудники магазина «Глобус». По последним данным, число госпитализированных возросло до девяти. Все они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия. Также сообщалось об одном заблокированном в ТЦ.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии.