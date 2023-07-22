Человек заблокирован в ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой

Один человек заблокирован на втором этаже в зоне холодильников в московском ТЦ «Времена года», где ранее 22 июля прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает сообщает источник «Известий».

Сотрудники МЧС приступают к его спасению.

На данный момент известно о трех госпитализированных в ожоговое отделение. По предварительным данным, пострадали несколько десятков человек.

Как сообщали очевидцы, прорыв трубы с горячей водой произошел на втором этаже торгового центра, после чего кипяток стал заливать помещения ниже. Причины ЧП устанавливаются.