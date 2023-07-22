Трое госпитализированы после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве

Три человека госпитализированы в ожоговое отделение после прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил источник «Известий» 22 июля.

«Троих пострадавших при прорыве трубы в торговом центре отвезли в больницу с ожогами», — сказал собеседник.

Часть посетителей остается заблокированной в ТЦ. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадало несколько десятков человек.

По словам очевидцев, прорыв трубы с горячей водой произошел на втором этаже торгового центра, после чего кипяток стал заливать помещения ниже.