Люди пострадали в московском ТЦ после прорыва трубы с горячей водой

В торговом центре «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, пострадали несколько десятков человек, еще около 20 оказались заблокированы внутри ТЦ.

На месте происшествия работают экстренные службы. По словам очевидцев, прорыв трубы с горячей водой произошел на втором этаже ТЦ, после чего кипяток стал заливать помещения ниже.

Ранее, 19 июля, на Выборгском шоссе в районе метро «Озерки» в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы образовался фонтан высотой с пятиэтажный дом. Сообщений о пострадавших не поступало. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мощный поток воды поднялся вверх на несколько десятков метров.