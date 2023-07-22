До четырех выросло число погибших при аварии с кипятком в ТЦ «Времена года»

Еще троих погибших обнаружили в московском ТЦ «Времена года», где 22 июля произошла авария с прорывом горячей воды. Об этом сообщил источник «Известий».

Таким образом, число погибших возросло до четырех. Все погибшие — сотрудники магазина «Глобус».

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек», — подтвердил позднее в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По последним данным, число госпитализированных возросло до девяти. Все они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия. Также сообщалось об одном заблокированном в ТЦ.

Собянин отмечал, что все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии.