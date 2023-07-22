Собянин подтвердил гибель одного человека при аварии в ТЦ «Времена года»

Все службы города, включая МЧС, оперативно работают на месте аварии в московском ТЦ «Времена года», где прорвало трубу с горячей водой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что в результате погиб один человек, есть пострадавшие с ожогами.

«Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года». <...> Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», — отметил градоначальник.

В торговом центре ранее в этот день произошел прорыв трубы с горячей водой. По последним данным, один человек погиб, девять пострадали, еще один оказался заблокирован в здании.