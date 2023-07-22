Один человек погиб при прорыве кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве

Один человек погиб при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве. Об этом сообщает источник «Известий».

По последним данным, число госпитализированных возросло до пяти. Все они получили ожоги различной степени тяжести. Еще несколько человек осмотрели медики на месте происшествия.

Официальной информации о погибшем пока не поступало.

По словам очевидцев, прорыв трубы с горячей водой произошел на втором этаже торгового центра, после чего кипяток стал заливать помещения ниже. Также сообщалось об одном заблокированном в ТЦ.