Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где, как ожидается, он встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Там напомнили, что встреча двух лидеров запланирована на 23 июля.

О том, что Путин и Лукашенко проведут встречу, сообщили в Кремле накануне, 21 июля. Там отмечали, что стороны продолжат обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Другие подробности встречи не уточнялись.